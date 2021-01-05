Правительство Франции после волны критики пообещало ускорить вакцинацию

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил о расширении, ускорении и упрощении программы вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

По его словам, в ближайшее время будет значительно увеличено количество центров вакцинации, а также расширен список категорий лиц, которым может быть доступна вакцина.

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На фоне критики и обвинений в медлительности программы вакцинации Оливье Веран объявил, что Франция в ближайшие дни догонит своих соседей.

По его словам, в понедельник прививки получили более двух тысяч человек, а в ближайшие дни число привитых будет увеличиваться "по экспоненте".

Веран объявил, что к категориям тех, кто может получить инъекцию препарата Pfizer/BioNTech, добавились спасатели и социальные работники старше 50 лет.

До конца января, по его словам, все жители Франции старше 75 лет смогут сделать прививку. Речь идет о примерно пяти миллионах человек. До этого прививки делали только жителям домов престарелых и медицинским работникам старшим 50 лет.

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Французы, которые готовы сделать прививку, вскоре смогут записаться на вакцинацию онлайн, по телефону или через приложение по отслеживанию контактов с зараженными TousAntiCovid.

Ряд представителей медицинского сообщества критикуют французскую стратегию вакцинации, называя ее слишком медленной. В Германии, которая начала кампанию вакцинации на день раньше, первую дозу прививки получили уже более 200 000 человек. Во Франции, по данным министерства здравоохранения за 1 января, вакцинировали только 512 человек.