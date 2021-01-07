Оскорбление герба: в Польше требуют открыть дело против художников

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро приказал проверить правильность решения прокуратуры Совете, которая прекратила расследование в отношении оскорбления польского герба на выставке в Мазовецком центре современного искусства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Произведение представляет собой обнаженную женщину, наложенную на белого орла - фигуру национального герба Польши. Данное произведение экспонировался в январе выставке художественной группы Łódź Kaliska в Мазовецком центре современного искусства "Elektrownia" в городе Радом.

Сообщение о якобы образы польской эмблемы было направлено право радикальным Obóz Wielkiej Polski.

Впрочем, проверка прокуратуры не выявила признаков запрещенного деяния. По данным прокуратуры в Радоме, авторы не собирались оскорблять польский герб. "Это было выражением художественной выразительности, которая - очевидно - не должна быть общепризнанной, тем не менее точно в пределах", - заявили следователи.

Теперь, после вмешательства генерального прокурора, правильность решения о прекращении должно быть проанализирована областной прокуратурой в Люблине.

Напомним, Збигнев Зебро является лидером партии "Справедливая Польша", входящей в правящую коалицию. Он стал автором последнего политического кризиса, критикуя действующего премьера Матеуша Моравецкого за уступки Брюсселю.

Из-за этого рейтинг "Справедливой Польши" уже вырос до уровня, достаточного для самостоятельного прохождения в Сейм.