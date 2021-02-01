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Президент Чехии: Навальный - против Путина, а не режима, он поддержал аннексию Крыма

Понедельник, 1 февраля 2021, 08:57

Президент Чехии Милош Земан считает российского оппозиционера Алексея Навального противником президент РФ Владимира Путина, но не режима в целом, так как он поддерживал аннексию Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Земан сказал в эфире радио Frekvence 1.

"Он выдает себя за борца за демократию, но я читал, что он поддерживал аннексию Крыма, участвовал в ряде националистических маршей и поддерживал сталинские депортации чеченцев, ну и что это за борец за демократию? Я думаю, что он русский националист", - сказав Земан.

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"Ничего против, но он не должен притворяться одним из тех политиков, которые против режима Путина. Он только против Путина, и это очень большая разница", - добавил чешский президент.

Отметим, что Земан известен своей приверженностью позиции Кремля и лично президента России.

В октябре 2014 года в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Навальный выразил свою позицию относительно оккупации Крыма, и его слова вызвали критику в Украине.

"Я считаю, что, несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, однако реалии таковы, что Крым сейчас является частью РФ. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую тоже не обманывать себя. Он останется частью России и никогда в обозримом будущем не станет частью Украины... Крым - это бутерброд с колбасой, или что, чтобы его туда-сюда возвращать?" - заявлял Навальный.

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Чехия Навальный
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