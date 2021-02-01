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Российский Су-24 пролетел на малой высоте рядом с эсминцем США в Черном море

Понедельник, 1 февраля 2021, 09:52

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 провел полет на малой высоте над американским эсминцем USS Donald Cook, который находится в Черном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении 6-го флота США.

"ВМС США проводят регулярные операции в Черном море, чтобы обеспечить безопасность партнеров НАТО и стабильность в регионе. Сегодня американский корабль USS Donald Cook работал в международных водах Черного моря, а российский Су-24 провел низкий полет рядом", - говорится в сообщении.

Заявление сопровождается видео, на котором четко можно увидеть, как российский самолет пролетает вблизи американского корабля на малой высоте и на небольшой дистанции от него.

В настоящее время в Черном море находятся три американских корабля - ракетные эсминцы USS Porter и USS Donald Cook и танкер-заправщик USNS Laramie.

Флот США вместе с другими странами НАТО регулярно проводят операции в Черном море в соответствии с международным законодательством.

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