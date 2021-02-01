Коронавирус нанес удар по продажам пива в Германии

Продажи пива в Германии снизились на 5,5% в прошлом году из-за длительного закрытия баров и ресторанов в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления, опубликованные в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

В прошлом году немецкие пивоварни и дистрибьюторы продали 8,7 миллиарда литров пива. Эта цифра не включает безалкогольное пиво или пиво, импортируемое из-за пределов Европейского Союза.

Продажи немецкого пива снижаются в течение многих лет из-за проблем со здоровьем и других факторов. С 1993 года они упали на 22,3%.

Но прошлогоднее падение было необычно резким, и разбивка по месяцам указывает на влияние коронавирусных ограничений. Продажи снизились на 17,3% в апреле по сравнению с предыдущим годом и на 14,1% в ноябре.

Бары и рестораны в Германии были закрыты с марта по май и снова закрылись с начала ноября в рамках второго локдауна в стране.

Также были отменены масштабные мероприятия и фестивали, на которых обычно потребляли большое количество пива, например, известный Октоберфест.

Продажи внутри Германии, составившие почти 83% от общего объема, в прошлом году снизились на 5,5%.

Экспорт в другие страны ЕС упал на 13,1%, до 778,2 миллиона литров, в то время как экспорт в другие страны вырос на 3,7%, до 725,3 миллиона литров.