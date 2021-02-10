Баканов рассказал, как хочет изменить начатую Радой реформу СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о необходимости доработки законопроекта №3196-д, предусматривающего реформирование Службы, который был принят парламентом в первом чтении.

Об этом говорится в комментарии Баканова, предоставленном "Украинской правде" и "Европейской правде" пресс-службой СБУ.

В заявлении определены ключевые направления, которые, по мнению СБУ, необходимо изменить в документе перед вынесением окончательного голосования.

В СБУ не поддерживают полный отказ от досудебного расследования и считают целесообразным такой шаг только тогда, "когда мы создадим единый независимый орган досудебного расследования". "Который не будет осуществлять при этом оперативно-розыскной деятельности", - отметили в СБУ.

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Законопроект предусматривает, что функции досудебного расследования должны быть переданы Государственному бюро расследований до 2024 года, с возможностью продления для уже открытых дел до 2026 года.

Также в СБУ против уменьшения количества сотрудников до 17 000 в течение трех лет, мотивируя это нагрузкой на бюджет из-за необходимости компенсационных выплат. Вместо этого Баканов предложил сокращать Службу за счет досрочного выхода на пенсию военнослужащих.

Глава СБУ не уточнил возможную продолжительность сокращения численности Службы по этому сценарию.

Следует отметить, что оба пункта, которые критикует Баканов, получили поддержку Международной консультативной группы (НАТО, КМЕС, США), консультирующей Украину по реформе СБУ.

В частности, эти организации отмечают, что даже при предусмотренном проектом масштабе сокращения штата СБУ все равно будет иметь достаточно высокую численность по сравнению с западными контрразведками, из-за чего партнеры советуют сосредоточиться на эффективности обновленной Службы и высоком финансовом обеспечении сотрудников при сокращении их количества.

Также напомним, что в ноябре прошлого года Баканов в интервью агентству "Интерфакс-Украина" выступил категорически против принятия законопроекта №3196-д. Сейчас он не выступает категорически против, но подчеркивает необходимость "дальнейшей серьезной доработки ко второму чтению в ВР". "Реформа СБУ - это ответственный шаг, который не оставляет народным избранникам права на ошибку. В условиях гибридной агрессии реформирование спецслужбы - сверхтонкая работа", - объясняет Баканов.

Ранее Международная консультационная группа приветствовала принятие в первом чтении законопроекта о СБУ, но ожидает, что ко второму чтению документ будет доработан.

28 января Верховная рада Украины приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. За принятие проголосовали 285 народных депутатов.

Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ из правоохранительного в контрразведывательный орган. В частности, СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года - если эта норма не будет изменена во время второго чтения - полностью лишится функций досудебного следствия.

Также предусмотрены существенное сокращение численности Службы и ее демилитаризация - сотрудники большинства подразделений будут носить не военные, а специальные звания.

Реформирование Службы безопасности Украины является одним из критериев сближения Украины и НАТО.

Подробнее о принятых изменениях - в публикации: Реформа несмотря на сопротивление: как должна измениться Служба безопасности Украины