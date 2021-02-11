Лукашенко назвал два условия своего ухода из власти

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании назвал два условия своего ухода из власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

"Главное условие: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона", - заявил Лукашенко.

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"Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не те, то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может", - добавил он.

Именно поэтому, сказал Лукашенко, он предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом, который должен стать стабилизатором на переходный период.

Лукашенко также заявил, что проект новой Конституции Беларуси будет готов в этом году, а в начале следующего его вынесут на всенародный референдум.

"Если народ откажет в доверии вам (участникам Всебелорусского народного собрания), то это его решение. Тогда и с нас взятки гладки. Народ должен определиться, чего он хочет. Будет железный общественный договор. Честные, открытые выборы, под контролем кого захотите, должны быть законом для всех. Но если кто-то дернется после этого, то получит жесточайший ответ. В какой роли будет нынешний президент и многие из вас - время покажет", - сказал он.

В ноябре Лукашенко заявлял, что уйдет с поста президента после принятия новой Конституции.

В Беларуси протесты начались после президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых объявили о победе Лукашенко. Оппоненты обвинили его в фальсификациях.