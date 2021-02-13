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В Италии новое правительство Марио Драги приняло присягу

Суббота, 13 февраля 2021, 15:25

В Италии приняло присягу новое правительство, возглавляемое экс-руководителем Европейского центрального банка Марио Драги.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Марио Драги и его новый кабинет приняли присягу перед президентом Серджо Маттарелла, что завершает более чем четыре недели политического кризиса.

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Новое правительство называют "правительством национального единства", поскольку компромисс политических сил позволил избежать досрочных парламентских выборов после отставки правительства Джузеппе Конте - в разгар пандемиии коронавируса и обусловленных ею экономических трудностей.

Кабинет Марио Драги имеет поддержку всех парламентских фракций, кроме правых "Братья Италии" (Fratelli d'Italia). 8 из 23 министров является "технократами", остальные представляют широкий спектр партий. Поэтому ожидается, что ни одна из политсил не сможет развалить правительство самостоятельно.

Четыре министра представляют "Движение 5 звезд", а левоцентристская Демократическая партия (PD), Forza Italia (FI) Сильвио Берлускони и "Лига" Сальвини имеют по три портфеля.

Партия експремьера Маттео Ренци "Италия Вива", усилиями которой распалось правительство Конте, и левая партия "Свободные и равные" имеют по одному портфелю.

Несмотря на то, что министры-технократы в меньшинстве, под их контролем окажутся ряд ключевых министерств.

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Министерство экономики возглавит Даниэле Франко, министерство внутренних дел - Лучиано Ламорджезе, минюст - Марта Картабиа, которая стала первой в стране женщиной-президентом Конституционного суда.

В правительстве останутся несколько важных министров со времен Джузеппе Конте. Так, МИД Италии и дальше будет возглавлять Луиджи ди Майо, а министерство здравоохранения - Роберто Сперанца.

Всего в правительстве 8 министерок и 15 министров.

Новое правительство еще ожидает вотум доверия в парламенте. Голосование в Сенате и нижней палате должны состояться на следующей неделе, 17-18 февраля.

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