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В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Четверг, 18 февраля 2021, 10:22

Финская сеть лабораторий Vita Laboratoriot сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса - уникальный финский вариант найден в пробах, взятых на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Штамм получил код Fin-796H, и в нем содержатся мутации, которые ранее встречались в британском и американском штаммах. Однако их комбинация, говорят в лаборатории, ранее нигде не встречалась.

"Новый вариант вируса был обнаружен у одного из пациентов на прошлой неделе, так что пока ничего не известно ни о степени заразности и распространения, ни о негативном влиянии вакцины на новый штамм", - сказала доцент лаборатории, микробиолог Тару Мари.

По ее словам, на сейчас также неясно, где появился этот штамм, однако она считает более вероятным, что он развился за пределами Финляндии, поскольку в стране достаточно низкий процент инфицированных COVID-19 по сравнению с другими странами.

Микробиолог объясняет, что обнаружение нового варианта коронавируса в Финляндии было только вопросом времени, потому что вирусы постоянно мутируют. Чем больше вирусы исследуются, тем больше их вариантов выявляют.

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