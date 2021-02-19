Генсек НАТО рассказал об угрозе России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса усилить трансатлантическое единство, чтобы реагировать на вызовы современного мира.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в своей речи на Мюнхенской сфере безопасности конференции.

По его мнению, сейчас члены Альянса имеют историческую возможность восстановить доверие и усилить единство.

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"Мы стоим перед большими вызовами - нарастание мощи Китая, коварные кибератаки, подрывные технологии, изменение климата, дестабилизирующее поведение России, постоянная угроза терроризма. Ни одна страна или континент не может справиться с этими вызовами самостоятельно ... Мы должны усилить свою преданность трансатлантической солидарности не на словах , а на деле", - отметил генсек НАТО.

По его словам, странам НАТО следует увеличить финансирование на общую оборону, со справедливым распределением взносов, проводить консультации по всем вопросам общей безопасности и определить общее стратегическое видение будущего Альянса.

Во-вторых, отмечает Йенс Столтенберг, Альянсу стоит расширить свой подход к обороне.

"Наши потенциальные соперники используют все доступные инструменты - военные, политические, экономические - для создания вызовы для наших институтов, ослаблять наши общества и подрывать нашу безопасность. Конечно, для защиты своих стран нам нужны сильные военные силы - но также нужны сильные общества", - отметил генсек Альянса.

Поэтому странам НАТО важно тщательно заботиться об устойчивости своих обществ, с четкими целями для каждой страны и совместной оценкой уязвимостей.

Йенс Столтенберг отметил, что Альянсу важно защищать "порядок, основанный на правилах", что начинается с защиты фундаментальных ценностей в собственных странах. "Мы должнs подтвердить приверженность своим ценностям, усиливать наши демократии и защищать наши институции, потому что это делает нас теми, кем мы есть", - подчеркнул он.