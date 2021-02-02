Курорт в Австрии закрыл на карантин 96 иностранцев, нарушивших запрет на катание

Австрийская полиция поместила 96 иностранцев в обязательный карантин после того, как они были пойманы на нарушении коронавирусных ограничений во время отпуска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Их подозревают в использовании лазеек для проживания на курорте Санкт-Антон-ам-Арльберг. Некоторые зарегистрировали местные адреса или сказали, что ищут работу.

Теперь каждому грозил штраф в размере до 2180 евро. Австрийские горнолыжные трассы открыты для местных жителей, но не для иностранцев. Австрийские полицейские провели проверки в 44 отелях и шале курорта.

Полиция сообщила, что среди иностранцев были датчане, шведы, немцы, ирландцы, румыны, поляки и австралийцы. Все они также должны сдать ПЦР-тесты на коронавирус.

Австрия ввела карантин и строгие правила въезда в страну, во многом чтобы отпугнуть лыжников.

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Комментируя полицейскую операцию, министр внутренних дел Карл Нехаммер заявил, что "тот, кто не соблюдает правила Covid-19 и безосновательно остается в нашей стране, должен быть оштрафован".

Губернатор Тироля Гюнтер Платтер заявил, что к нарушителям правил будет "нулевая терпимость".