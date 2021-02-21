Австрия ожидает, что ЕС поддержит новые санкции против России
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ожидает, что ЕС примет новые санкции против России на фоне последних событий в деле Алексея Навального.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Шалленберг рассказал немецкому изданию Welt am Sonntag.
Шалленберг отметил, что ЕС использует новый механизм, о котором правительства договорились в прошлом году, для наказания за нарушение прав человека.
"Это также включает адресные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций в области прав человека. Я ожидаю, что это будет поддержано широким большинством", - сказал он.
"Недостаточно просто со стороны комментировать происходящее в России, и угрожать санкциями", - добавил австрийский дипломат.
Министры иностранных дел ЕС могут попросить Европейскую службу внешних действий (EEAS) предоставить список лиц и организаций, которым могут запретить въезд и заморозить их собственность.
Шалленберг заявил, что его страна выступает за дальнейшие санкции. "Но (санкционные) списки должны быть политически и юридически грамотными", - подчеркнул он.
Министры иностранных дел ЕС проведут в понедельник в Брюсселе переговоры, на которых, как ожидается, они предоставят политическое одобрение новым антироссийским санкциям.