Австрия ожидает, что ЕС поддержит новые санкции против России

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ожидает, что ЕС примет новые санкции против России на фоне последних событий в деле Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Шалленберг рассказал немецкому изданию Welt am Sonntag.

Шалленберг отметил, что ЕС использует новый механизм, о котором правительства договорились в прошлом году, для наказания за нарушение прав человека.

Читайте также Шеф дипломатии ЕС перед ключевой встречей по новым санкциям напомнил РФ о требовании ЕСПЧ

"Это также включает адресные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций в области прав человека. Я ожидаю, что это будет поддержано широким большинством", - сказал он.

"Недостаточно просто со стороны комментировать происходящее в России, и угрожать санкциями", - добавил австрийский дипломат.

Министры иностранных дел ЕС могут попросить Европейскую службу внешних действий (EEAS) предоставить список лиц и организаций, которым могут запретить въезд и заморозить их собственность.

Шалленберг заявил, что его страна выступает за дальнейшие санкции. "Но (санкционные) списки должны быть политически и юридически грамотными", - подчеркнул он.

Министры иностранных дел ЕС проведут в понедельник в Брюсселе переговоры, на которых, как ожидается, они предоставят политическое одобрение новым антироссийским санкциям.