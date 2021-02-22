Ирландия не рассматривает возможность открыть сектор гостеприимства до середины лета

Ирландия не станет рассматривать возможность открытия сектора гостеприимства до середины лета из-за высокого уровня заражения вирусом COVID-19 в стране.

Об этом заявил премьер-министр Мишель Мартин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Открытие гостеприимства не будет рассматриваться до середины лета... количество заражений слишком велико. Любое ослабление ограничений должно быть медленным и осторожным из-за угрозы новых штаммов вируса", - сказал Мартин.

Бары, рестораны, кафе и гостиницы были закрыты в Ирландии на протяжении большей части последних 12 месяцев.

Страна находится на 16-м месте по уровню заражения вирусом COVID-19 из 30 стран, отслеживаемых Европейским центром контроля за заболеваниями.

По официальным данным, за 14 дней до прошлой пятницы было зарегистрировано 250 случаев на 100 000 человек - меньше пятой части пика середины января. Но правительство заявило, что должно быть осторожным в открытии экономики, поскольку около 90% случаев заболевания являются более трансмиссивным штаммом вируса, впервые выявленным в Великобритании.

В пятницу Ирландия также заявила, что зарегистрировала первые случаи заражения другим штаммом COVID-19, впервые выявленным в Бразилии, но заявила, что кластер был локализован.

В стране зарегистрировано 4135 смертей, связанных с вирусом, почти половина из них - с начала января.

Напомним, правительство Ирландии изначально одобрило новое законодательство, обязывающее всех прибывших из стран "красного списка" по ситуации с коронавирусом отбывать самоизоляцию в гостиницах за свой счет.