МИД работает над организацией телефонного разговора между Зеленским и Байденом - Кулеба

Министерство иностранных дел работает над организацией телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются, состоялась моя беседа с госсекретарем Блинкиным, состоялся разговор между министрами обороны США и Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, посольство Украины в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом национальной безопасности США.

"Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем, это организация телефонного разговора между президента Зеленским и Байденом", - добавил министр.

Ранее Кулеба заявил, что ожидает от администрации нового президента США более активного участия в урегулировании конфликта на Донбассе и усилиях по деоккупации Крыма

Он также утверждал, что беспокоиться из-за отсутствия контакта Зеленского и Байдена не стоит.

Сразу после инаугурации Джо Байдена 20 января посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что посольство работает над телефонным контактом президентов, и, по его мнению, "это будет достаточно быстро".

Напомним, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Соединенные Штаты должны как можно скорее восстановить стратегический диалог с Украиной, а президент Джо Байден должен поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.