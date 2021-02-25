В Исландии допускают пробуждение вулкана после землетрясения возле Рейкьявика

В Исландии допускают пробуждение вулкана после серии довольно сильных землетрясений возле столицы страны Рейкьявика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В среду 24 февраля юго-западную часть острова всколыхнула серия землетрясений. Эпицентр самого мощного из них, силу которого оценивается в 5,7 балла по шкале Рихтера, находился в 30 км к югу от столицы Рейкьявика.

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По словам специалистов, после этого начала наблюдаться повышенная вулканическая активность и произошел еще ряд землетрясений силой около 4 баллов.

"Это зона повышенной (сейсмической) активности, мы это хорошо знаем, но я не помню такого количества столь сильных толчков за такой короткий промежуток времени. Это что-то необычное", - рассказала эксперт Исландской метеорологической службы (IMO) Кристин Йонсдоттир в комментарии общественному вещателю RUV.

По ее словам, с 2017 года сейсмическая активность в этой зоне постепенно нарастает. "Извержение точно будет. Вопрос только в том, когда", - говорит она.

Хотя о четкой угрозе пока речь не идет, IMO изменила уровень предупреждения для авиации над вулканическим массивом Крисювик с зеленого на желтый.

Последнее извержение в этой зоне произошло еще в XII веке.

Напомним, извержение немного южнее вулкана Эйяфьядлайокудль в 2010 году привело к отмене тысяч авиарейсов по всей Европе из-за густых облаков пепла и дыма.