Лидеры ЕС планируют до лета создать единый "паспорт вакцинации"

Лидеры ЕС рассчитывают, что стандартизированный сертификат о вакцинации от коронавируса будет разработан до лета.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle / DPA, об этом сообщила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после саммита-видеоконференции лидеров 25 февраля.

"Политическая задача - добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили о трех месяцах. Я ожидаю, что к лету все будет готово", - сказала она.

В совместном заявлении по итогам саммита единственным предложением сообщается, что страны продолжат нарабатывать совместный подход к сертификатам и вернутся к этому вопросу позже. Поэтому о договоренности об определенных привилегиях для вакцинированных людей речь пока не идет.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен тоже отметила, что для разработки общего подхода необходимо как минимум три месяца, и в дополнение к техническим трудностям "есть еще немало открытых политических вопросов".

Напомним, уже ряд стран ЕС, особенно те, экономика которых сильно зависит от туризма, поддерживают идею о свободных путешествиях для вакцинированных людей.

В блоке выделились два лагеря: первые, в частности Германия и Франция, не спешат связывать вакцинацию с возможностью свободных путешествий, тогда как Греция, Кипр, Испания и другие "туристические" члены блока хотят решить вопрос как можно быстрее.

Напомним, Греция уже подписала соглашение с Израилем, которое позволит людям, вакцинированным от коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами после возобновления путешествий.

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