Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Лидеры ЕС планируют до лета создать единый "паспорт вакцинации"

Лидеры ЕС решили сохранять ограничения на поездки

ЕС на год продлил санкции против Беларуси

Зеленский назначил Маркарову послом Украины в США






Лидеры ЕС планируют до лета создать единый "паспорт вакцинации"

Пятница, 26 февраля 2021, 08:17

Лидеры ЕС рассчитывают, что стандартизированный сертификат о вакцинации от коронавируса будет разработан до лета.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle / DPA, об этом сообщила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после саммита-видеоконференции лидеров 25 февраля.

"Политическая задача - добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили о трех месяцах. Я ожидаю, что к лету все будет готово", - сказала она.

В совместном заявлении по итогам саммита единственным предложением сообщается, что страны продолжат нарабатывать совместный подход к сертификатам и вернутся к этому вопросу позже. Поэтому о договоренности об определенных привилегиях для вакцинированных людей речь пока не идет.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен тоже отметила, что для разработки общего подхода необходимо как минимум три месяца, и в дополнение к техническим трудностям "есть еще немало открытых политических вопросов".

Напомним, уже ряд стран ЕС, особенно те, экономика которых сильно зависит от туризма, поддерживают идею о свободных путешествиях для вакцинированных людей.

В блоке выделились два лагеря: первые, в частности Германия и Франция, не спешат связывать вакцинацию с возможностью свободных путешествий, тогда как Греция, Кипр, Испания и другие "туристические" члены блока хотят решить вопрос как можно быстрее.

Напомним, Греция уже подписала соглашение с Израилем, которое позволит людям, вакцинированным от коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами после возобновления путешествий.

Читайте также: От Грузии до Мальдив: куда будут пускать украинцев без вакцин в 2021 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Туризм Карантин Коронавирус
powered by lun.ua