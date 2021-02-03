Ryanair засыпали рекордным числом жалоб за "безответственные" упоминания вакцинации в рекламе

На ирландскую авиакомпанию-лоукостера Ryanair в Великобритании поступило рекордное количество жалоб после того, как она использовала в рекламе сомнительные утверждения о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Агентство по стандартам рекламы получило 2370 жалоб на компанию из-за этой рекламы, что является третьим самым высоким показателем за все время работы органа.

Ryanair использовала слоган "Jab & Go" - "Вакцинируйтесь и летите"

Ряд людей пожаловались на рекламу как вводящую в заблуждение, на том основании, что ее могли принять за сообщение о том, что большинство населения Британии к сезону отпусков уже получит прививку от вируса и сможет вернуться к нормальной жизни.

Агентство, рассмотрев эти жалобы, признало, что реклама может считаться вводящей в заблуждение. В решении регулятор постановил, что в условиях сложности ситуации и быстрой смены обстоятельств "важно, чтобы рекламщики были осторожными, говоря о борьбе Великобритании с коронавирусом с привязкой к определенным временным рамкам, когда жизнь может вернуться к привычной, особенно говоря о том, насколько уверенными могут быть клиенты, принимая решение о покупке ".

"Реклама обманчиво уверяла покупателей, что в случае вакцинации от коронавируса они вероятно смогут поехать в путешествие без ограничений", - отметил регулятор.

В то же время по другим пунктам - о том, что реклама преуменьшала реальное влияние пандемии на общество, - жалобы отклонили.

После скандала компания сняла рекламу, но отметила, что не согласна с решением.

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