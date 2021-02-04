Швеция допускает "паспорт вакцинации" для поездок и готовит цифровой к лету

Правительство Швеции в четверг заявило о планах создать цифровой "паспорт вакцинации" от коронавируса к лету, предполагая, что в то время для этого документа будет действовать международный стандарт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Когда Швеция и страны вокруг нас снова начнут открывать наши общества, сертификаты о вакцинации, вероятно, потребуются для поездок и, возможно, для участия в некоторых мероприятиях", - заявил на пресс-конференции шведский министр по вопросам диджитализации Андерс Игеман.

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Игеман сказал, что отдельные предприятия, в том числе рестораны, могут в будущем потребовать от клиентов доказательства вакцинации, но уровень распространения инфекции будет определять действующие ограничения.

В среду Дания заявила, что до конца февраля создаст первую версию "паспорта вакцинации" от коронавируса.

Напомним, ранее страны-члены ЕС договорились о совместном формате документов, которые будут подтверждать факт вакцинации от коронавируса, но только для медицинских целей.

Некоторые страны, в частности Греция, ранее выступили за то, чтобы такие сертификаты общего формата - "паспорта вакцинации" - давали вакцинированным людям право на поездки без ограничений.

Однако на саммите лидеры 27 стран-членов согласились с тем, что ЕС необходим общий формат свидетельств о вакцинации, но обсуждение о любом немедицинском использовании этих документов, как в контексте путешествий, решили отложить на будущее.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью агентству "Интерфакс" 4 февраля, что вакцинация на данный момент не считается достаточно надежным параметром в контексте регулирования поездок в Евросоюз.