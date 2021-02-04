Посол Канады в Украине рассказала о перспективах соглашения о мобильности молодежи

Посол Канады в Украине Лариса Галадза анонсировала сотрудничество с представителями Верховного Совета и правительства с целью подготовки соглашения о мобильности молодежи.

Об этом она сказала в интервью англоязычному новостном проекту Kyiv Not Kiev.

Посол выразила свое восхищение идеей соглашения о мобильности молодежи.

"Это не просто лист бумаги, который говорит, что канадский и украинское правительство хотят, чтобы молодые люди путешествовали между странами. Это имеет гораздо большее значение. Соглашение о мобильности молодежи позволит молодым Украинский приехать в Канаду в год, найти там работу или по путешествовать. Так же канадцы смогут прихаты в Украину ", - сказала Лариса Галадза.

"Поэтому мы должны работать с депутатами Верховной Рады, с соответствующими министрами и органами чтобы сделать это возможным", - добавила она.

По мнению дипломатка, такое соглашение станет успехом как для украинской, так и для канадской молодежи.

Стоит отметить, что о том, что Украина и Канада планируют подписать соглашение о мобильности молодежи сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко еще в начале 2020 года.

Соглашения о мобильности молодежи улучшают доступ молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет на рынок труда, позволяя им работать за рубежом в течение 12 месяцев. Кандидаты имеют возможность участвовать дважды в течение периода до 24 месяцев.