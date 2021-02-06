Меркель призвала прекратить репрессии в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси, уже полгода еженедельно выходят на акции с требованием демократии и свободы.

Об этом она заявила в субботнем видеообращении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Меркель призвала руководство в Минске немедленно прекратить репрессии и освободить политзаключенных.

"Власть (Беларуси - ред.) Рассчитывает на то, что мир в очередной раз забудет этих мужественных людей. Мы не должны допустить этого. Германия и Европейский Союз и в дальнейшем привлекать к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это делаем в случае с санкциями ЕС ", - сказала Меркель.

Она напомнила, что Германия уже облегчила получение виз для белорусских оппозиционеров и других лиц, которые подверглись преследованиям. Берлин также выделяет стипендии и поддерживает независимые СМИ в Беларуси.

При этом канцлер признала, что эти действия не позволят урегулировать конфликт в Беларуси.

Решить этот конфликт извне невозможно. Но эта помощь показывает этим мужественным людям, что мы на их стороне и слышим их голоса так же, как это было полгода назад ", - подчеркнула Меркель.

Она вновь заявила, что Германия и ЕС не признают результаты прошлогодних августовских президентских выборов в Беларуси, потому что они не были демократическими, свободными и справедливыми.