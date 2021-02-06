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Премьер Словакии допустил производство в своей стране вакцин, в том числе "Спутник V"

Суббота, 6 февраля 2021, 16:26

Премьер Словакии Игорь Матович заявил, что в стране можно было бы производить вакцину против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Словацкий премьер не исключил, что в стране могла бы производиться российская вакцина.

По словам Матович, российский производитель пытается изготовить вакцину в той стране, где ее распространяет. Премьер сказал, что не хочет поднимать геополитические интересы выше интересов людей.

По словам Матович, Словакия также должна провести переговоры о производстве вакцины от Pfizer / BioNTech и Moderna.

Он отметил, что хотел бы немного подождать, прежде чем объявить положительные новости.

Однако он сказал, что даже если Словакия будет производить вакцину, она не будет держать ее для себя и обеспечит равномерную поставку по всему Европейскому Союзу.

Как сообщалось, Чехия проявила интерес к российской вакцине против коронавируса "Спутник V".

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