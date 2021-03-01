Швейцария напомнила: активы Януковича будут заморожены еще максимум 3 года

Активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц останутся замороженными в Швейцарии еще максимум три года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине в Twitter.

Посольство напомнило, что семь лет назад, Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в стране.

"Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств" - пояснили в посольстве.

"С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами ", - говорится в сообщении.

З того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з 🇺🇦партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження. Згідно🇨🇭законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками. — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) March 1, 2021

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $ 69 млн) сроком на 3 года. Затем срок действия этого решения не раз продлевали.