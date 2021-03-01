Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Словакия второй в ЕС закупила российскую вакцину "Спутник V" - СМИ

Климкин рассказал об обещаниях Байдена, когда Россия пришла забрать Крым

Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием

16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины






Швейцария напомнила: активы Януковича будут заморожены еще максимум 3 года

Понедельник, 1 марта 2021, 19:42

Активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц останутся замороженными в Швейцарии еще максимум три года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине в Twitter.

Посольство напомнило, что семь лет назад, Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в стране.

"Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств" - пояснили в посольстве.

"С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами ", - говорится в сообщении.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $ 69 млн) сроком на 3 года. Затем срок действия этого решения не раз продлевали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швейцария санкции
powered by lun.ua