Украина призвала власти Германии расследовать нападение на могилу Бандеры
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти немецкой Баварии расследовать нападение на могилу главы ОУН Степана Бандеры, о котором стало известно в начале марта.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Мельник рассказал, что обсудил по телефону вандализм на могиле Бандеры с министром внутренних дел Баварии Иоахимом Геррманном и президентом полиции Томасом Гампелом.
"Призвал власти и правоохранителей серьезно расследовать варварское нападение на могилу Степана Бандеры, чтобы найти и наказать всех виновных в этом подлом преступлении", - сообщил посол в своем Twitter.
7 марта Мельник сообщил, что могилу Степана Бандеры в Мюнхене облили неизвестным веществом.
Это не первый случай вандализма на могиле Бандеры.
В августе 2014 неизвестные взорвали могилу. 20 ноября памятник восстановили.
В 2015 году на могиле произошли несколько случаев вандализма.
В 2018 году пропагандист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры.