Шпионский скандал: Болгария высылает двух российских дипломатов

МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарский канал NOVA.

Министерство дало россиянам 72 часа на то, чтобы они покинули территорию Болгарии.

Соответствующую ноту передали заместителю главы российского диппредставительства в Софии.

Отмечается, что министерство ранее получило письмо от генпрокурора, в котором тот сообщал, что российские дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Согласно неофициальной информации, речь идет о сотрудниках внешней разведки РФ Александре Зинкине и Максиме Рыбкине, которые занимают в посольстве должности первого и второго секретаря. В частности, они получили доступ к секретным документам по НАТО от одного из задержанных на прошлой неделе по подозрению в шпионаже в РФ, Ивана Илиева.

Напомним, 18 марта в столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Источники в правоохранительных органах утверждали, что задержанные не являются россиянами.

Двое задержанных оказались болгарскими военнослужащими.

За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.