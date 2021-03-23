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Зеленский подписал закон о биометрических украинских визах для иностранцев

Вторник, 23 марта 2021, 20:31

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно оформления иностранцам биометрических украинских виз.

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

Документ направлен на усовершенствование визовых процедур и внедрение оформления иностранцам и лицам без гражданства биометрических украинских виз.

В частности, согласно закону, иностранцы и лица без гражданства обязаны представлять в установленном Кабинетом министров порядке свои биометрические данные во время оформления визы, если иное не предусмотрено законодательством.

Непредставление иностранцем своих биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

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