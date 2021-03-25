В Британии разбился самолет Королевских воздушных сил

В британском графстве Корнуолл в четверг разбился реактивный самолет Королевских воздушных сил Hawk T1.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По данным СМИ, оба члена экипажа катапультировались и никто не погиб.

Читайте также В Турции разбился военный вертолет, 9 погибших

Военные источники подтвердили, что разбившийся самолет принадлежит 736-й морской эскадрилье, базирующейся на авиабазе Калдроуз.

Служба скорой помощи Корнуолла сообщила, что она реагирует на сообщения об "отказе двигателя самолета", при этом два человека на борту получили "легкие травмы".

"Экстренные службы сейчас находятся в районе Сент-Мартинс в Хелстоне после сообщений об авиакатастрофе", - заявила полиция Девона и Корнуолла.

Местных жителей просят избегать места аварии.