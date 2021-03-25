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В Швейцарии под лавиной погибла бывшая чемпионка мира по сноуборду

Четверг, 25 марта 2021, 15:19

Бывшая чемпионка мира по сноуборду из Франции Жюли Помагальски погибла во время схода лавины в Швейцарии.

Информацию о гибели спортсменки подтвердил Французский Олимпийский комитет, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По словам официальных лиц, 40-летняя Помагальски попала под лавину, катаясь на лыжах вне оборудованных трасс в группе из четырех человек в швейцарском кантоне Ури.

Полиция сообщила, что лавина обрушилась во вторник, когда группа спускалась с горы Гемссток. Вершина высотой 2961 м популярна среди фрирайдеров из-за крутых склонов и высокого снежного покрова.

Кроме Помагальски погиб еще один человек из группы - Бруно Путелли, горный спасатель из Альбервиля. Третий человек получил легкие травмы.

Помагальски была подростком, когда в 1999 году стала чемпионкой мира по сноуборд-кросса. Она также завоевала титул чемпиона мира в этой дисциплине в 2004 году и девять раз побеждала на трассах Кубка мира. В 2002 году она участвовала в зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, а четыре года спустя - в Играх в Турине.

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