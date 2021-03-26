Германия отложила требование о тестах на Covid-19 для авиапассажиров

Власти Германии отложили начало срока действия нового требования о тестировании на коронавирус для всех, прибывающих в аэропорты Германии, с воскресенья на вторник.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Изначально планировалось, что новое правило для пассажиров начнет действовать в полночь воскресенья, 28 марта, но теперь этот срок отложили на 30 марта.

По словам Шпана, отсрочка даст авиакомпаниям и частным лицам больше времени для подготовки.

В настоящее время только путешественники, прибывающие из стран с особенно высоким уровнем инфицирования, должны проходить тестирование перед посадкой в самолет.

Германия пытается сдержать третью волну коронавирусных инфекций, которая вызвана в основном новыми и более передающимися вариантами болезни.

Канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 земель страны решили, что тестирование перед вылетом станет обязательным условием для въезда в Германию.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность запрета на поездки в популярные туристические места за границей в связи с пандемией.

В начале недели правительство и земли Германии договорились отменить принятое решение об усилении локдауну на время предстоящих пасхальных праздников.