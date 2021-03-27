Испания начнет требовать отрицательные тесты на наземной границе с Францией

Испания со вторника начнет требовать отрицательный тест на коронавирус от всех лиц, прибывающих через наземную границу с Францией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Это первый раз, когда требование тестов ввели не только для людей, прибывающих авиарейсами, но и тех, кто пересекает наземную границу.

Путешественники должны будут предоставить свежий отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия на пункт пересечения границы.

Исключение делают только для перевозчиков и тех, кто ездит через границу на работу, а также для жителей приграничной зоны.

Как и в большинстве европейских стран, в Испании начался рост ежедневного количества заражений, но пока "третья волна" не набрала значительного размаха и показатели в разы меньше, чем на осеннем пике заболеваемости.

Во Франции, в то же время, с начала марта показатели ежедневного прироста заражений почти удвоились.

Напомним, недавно 16 департаментов страны, включительно с Парижем, оказались в "красной зоне" с самыми жесткими карантинными ограничениями.