В Нидерландах произошел взрыв возле центра тестирования на коронавирус

В нидерландском городе Бовенкарспел в среду утром произошел взрыв возле центра тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал NOS.

Взрыв произошел в 6:55, сработало самодельное взрывное устройство, смонтированное в металлической трубе.

По данным полиции, около центра тестирования был охранник, но он не пострадал. Взрывной волной выбиты несколько окон.

На месте происшествия работает группа взрывотехников, они обследуют окрестности, выясняя, не осталось вблизи других опасных устройств. Район оцеплен полицией.

Напомним, правительство Нидерландов решило продолжить комендантский час до 15 марта для сдерживания эпидемии коронавируса, однако ослабил некоторые другие ограничения.

Комендантский час привел к нескольким дням массовых беспорядков против ограничений, когда они были введены 23 января.