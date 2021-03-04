Оппозиция Армении не согласилась на досрочные выборы без отставки премьера

Оппозиция Армении ответила отказом на предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна провести внеочередные парламентские выборы для урегулирования политического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы не согласны на их проведение, если Пашинян будет находиться у власти", - заявил кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян перед участниками митинга в Ереване.

По словам Манукяна, после отставки Пашиняна необходимо сформировать временное правительство и только потом назначить в течение года внеочередные выборы.

"Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 000 человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - добавил один из лидеров армянской оппозиции.

Напомним, политический кризис в Армении обострилась 25 февраля. Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба.

Оппозиция Армении, давно требует отставки Пашиняна после поражения Армении в войне в Карабахе, поддержала требование Генштаба.

Премьер назвал это "попыткой государственного переворота" и заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Президент Армен Саркисян отказался подписывать проект указа, заявив, что он противоречит Конституции. После этого Пашинян подал его повторно.