"Скорее ад замерзнет": Литва настаивает на невыдаче Тихановской Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что "скорее ад замерзнет", чем Литва начнет рассматривать требования Беларуси об экстрадиции преследуемой оппозиции.

Так он прокомментировал запрос Генпрокуратуры Беларуси об экстрадиции Светланы Тихановской, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление министра, опубликованное 5 марта.

"Литва была и будет каменной стеной, за которой могут прятаться преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму за его борьбу за демократию, за свободу слова или религию. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, ​​чем мы начнем рассматривать ваши требования", - говорится в письменном заявлении Ландсбергиса.

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Ранее в МИД Литвы заявили, что Литва не собирается выдавать Беларуси оппозиционерку Светлану Тихановскую.

2 марта Следственный комитет Беларуси объявил, что Светлана Тихановская объявлена ​​в розыск и документы для ее экстрадиции переданы в Генеральную прокуратуру.

Тихановской приписывают организацию беспорядков и захвата правительственных зданий.