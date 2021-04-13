Молдова просила снять иммунитет с украинского дипломата из-за похищения Чауса - СМИ

Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет NewsMaker, ссылаясь на записку в Киев посла Украины в Молдове Марка Шевченко.

Записку журналистам передал лидер "Нашей партии" Ренато Усатый. Он отказался сообщить, кто передал ему документ, но отметил, что это надежный источник.

В документе, который считается запиской Шевченко, говорится, что он 9 апреля на встрече в МИД Молдовы получил от госсекретаря МИД Молдовы Думитру Соколана ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка для "уголовного преследования и привлечения к ответственности".

В ноте также запрашивается разрешение на проведение обыска и поиска улик в автомобиле посольства, закрепленном за Сметанюком.

Посол также пишет, что узнал от госсекретаря о том, что президент Майя Санду несколько раз пыталась связаться с Владимиром Зеленским, но это "не удалось не по вине молдавской стороны".

По словам посла, телефонный разговор между премьером / и.о.. главы МИД Молдовы Аурелия Чокоя с Дмитрием Кулебой дала основания считать, что "похищение гражданина Украины Чауса совершили злоумышленники, а не представители государственных органов Украины".

В записке упоминается также, что молдавская сторона не собирается сообщать СМИ о ноте с просьбой снять иммунитет со Сметанюка.

Марко Шевченко пишет, что стороны сходятся во мнении о необходимости создать совместную комиссию для расследования обстоятельств похищения Чауса, а украинская сторона подтверждает желание выяснить обстоятельства инцидента и установить местонахождение судьи.

Шевченко пишет, что на этой встрече с госсекретарем Соколаном неофициально указал на предварительную готовность организовать на территории посольства встречу Сметанюка с представителями власти Молдовы, но после получения ноты ситуация меняется и он вынужден обратиться в Киев за инструкциями.

Он упоминает в записке, что в парламенте Молдовы создали рабочую группу для расследования инцидента и ожидаемо результатом работы этой комиссии станет "снятие с должности нынешнего директора СИБа и переподчинение ведомства парламенту" (сейчас СИБ подотчетна президенту).

Посол Украины отмечает, что наибольшие репутационные потери от всей ситуации испытывает Майя Санду, потому что она не может повлиять на "позицию органов исполнительной власти, прокуратуры и правоохранительных органов, которые продолжают находиться под контролем назначенцев [экс-президента] Додона и остаются под влиянием российских чиновников".

По его словам, "создается впечатление, что политические оппоненты Майи Санду и российские кураторы целенаправленно завели президента Санду в ситуацию, когда она должен или взять на себя политическую ответственность за похищение, или занять жесткую позицию в отношении Украины".

Далее посол Шевченко предлагает руководству сообщить Молдове, кто будет представлять Украину в общей комиссии для расследования похищения и провести ее первое заседание в Киеве или Кишиневе.

После этого он предлагает дать официальный ответ на ноту о снятии иммунитета с Сметанюка, который находится на службе с 9.04.2017 года и срок его полномочий истекает 3 мая 2021 года.

Шевченко предлагает для улучшения политических позиций Майи Санду в ближайшее время организовать короткий телефонный разговор с Владимиром Зеленским, во время которой подтвердить позицию, обозначенную в разговоре глав МИД, и определить дату заседания совместной рабочей группы.

Издание пишет, что обратилось за комментарием в МИД Молдовы по поводу того, передавали ли такую ​​ноту в посольство Украины. Руководитель пресс-службы Даниел Водэ отметил, что ведомство пока воздерживается от комментариев по этому поводу.

В посольстве Украины NM попросили прислать письменный запрос, а затем в ответе сообщили, что единственная официальная информация, которую в ведомстве готовы предоставить медиа - пресс-релиз о разговоре Дмитрия Кулебы и Аурелия Чокоя, состоявшемся 7 апреля. В нем говорится, что Украина не причастна к ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех обстоятельств, в том числе и места пребывания бывшего судьи, предлагают создать совместную рабочую группу.

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украине.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

МВД Молдовы уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил Молдову в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.

По данным СМИ, к похищению Чауса могут быть причастны украинские разведчики.