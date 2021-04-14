Прага официально предложила принять встречу Байдена и Путина

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, который также временно возглавил Министерство иностранных дел, предлагает сделать Прагу местом первой встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

"Я ответил на объявление президента Байдена, который призвал провести личную встречу с президентом Путиным в третьей стране. Я поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу как возможное место встречи, как было с саммитом Обамы-Медведева. Но все на начальной стадии", - заявил Гамачек.

Встреча президента США Барака Обамы с российским коллегой Дмитрием Медведевым состоялась 8 апреля 2010 года в Праге и стала последним таким большим политическим событием международного значения в Чехии.

Президенты тогда подписали новый договор о сокращении ядерных арсеналов.

Ранее Финляндия заявила, что готова принять возможную встречу Путина и Байдена.

Президенты Байден и Путин провели телефонный разговор во вторник, во время которого на первый план вышла идея проведения саммита. Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.

Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.

В тот же день состоялся телефонный разговор Путина и президента Финляндии, в которой Саули Ниинисте выразил свою обеспокоенность из-за ситуации в Украине и заявил о необходимости переговоров и принятия мер для снижения напряженности.

В июле 2018 года в Хельсинки состоялась первая полноценная двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и тогдашнего президента США Дональда Трампа.