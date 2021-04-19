Крупнейшая фракция Бундестага поддержала Украину на фоне военной угрозы РФ

Фракция ХДС/ХСС, которая является крупнейшей в парламенте Германии, приняла заявление в поддержку Украины на фоне угрозы со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление размещено на сайте депутата Юргена Хардта, который является представителем фракции по вопросам внешней политики.

"Передислокация до 20 000 солдат в Крым и в сторону границы с Украиной вызывает опасения относительно военной операции против Украины. Таким образом, парламентская группа ХДС/ХСС в Бундестаге Германии ожидает, что министры иностранных дел ЕС продемонстрируют решительное и, прежде всего, единое отношение к Москве", - говорится в заявлении.

Депутаты отмечают, что военная деятельность России в Черном море, соседями которого также являются страны НАТО, требует тесного сотрудничества в трансатлантическом сообществе ценностей, которое твердо на стороне Украины.

"Если Европа будет говорить на общем языке по этому центральному вопросу европейского мирного порядка, это окажет обнадеживающее воздействие на наших друзей и соседей в Восточной Европе. Это также является признаком трансатлантического единства. Возобновление агрессии России против Украины пошатнет основы европейского порядка безопасности", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ к украинской границе.

Напомним, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте требует провести дебаты на пленарном заседании на следующей неделе из-за т