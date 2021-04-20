Эстония тверда как скала в поддержке Украины - премьер

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее правительство осуждает военное давление со стороны России и информационные операции, направленные против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила на заседании правительственной комиссии по безопасности.

Члены правительственной комиссии по безопасности получили информацию о деятельности вооруженных сил Российской Федерации вокруг Украины, в том числе на оккупированных территориях, а также других шагах РФ по эскалации напряженности в отношениях с Украиной.

Каллас заявила, что "Эстония тверда как скала в поддержке суверенитета Украины, ее европейской и евроатлантической интеграции".

"Мы призываем Россию воздержаться от любой эскалации напряжения на Востоке Украины и в Крыму и придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе в области контроля вооружений. Эстония тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы применить все необходимые меры для сдерживания России", - сказала она.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации на границе с Украиной и заявил о наибольшем сосредоточении российских войск, которое когда-либо было.