КС Германии отклонил иск, которым хотели заблокировать фонд спасения экономики ЕС

Федеральный конституционный суд Германии отклонил срочный иск, которым требовали заблокировать заимствование Евросоюзом средств для фонда спасения экономики ЕС в размере 750 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Handelsblatt.

Иск подала общественная инициатива, возглавляемая соучредителем правопопулистской "Альтернатива для Германии" AfD Берндтом Луке.

Бундестаг утвердил общее заимствование Евросоюзом средств для фонда 25 марта большинством в две трети голосов, на следующий день его поддержал Бундесрат.

В тот же день инициатива подала срочный иск и конституционную жалобу на решение, поэтому его подписание оказалось заблокированным до заключения суда.

Теперь президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер может подписать закон для имплементации решения на национальном уровне.

Однако нынешнее решение касается только срочного иска. Когда КС примет решение по конституционной жалобе, пока неизвестно.

Истцы настаивают, что договоры ЕС запрещают совместное заимствование средств. Федеральное правительство и Еврокомиссия ссылаются на ст. 122 договора ЕС. Исключение предусматривает, что страна-член может получить финансовую помощь от блока с определенными условиями в случае чрезвычайных ситуаций.

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