Германия отвергла изменение границ Западных Балкан по этническому признаку

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг идею изменения границ на Западных Балканах по этническому признаку, и эту идею "убрали обратно в ящик".

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Косова Вьосой Османи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я хочу подчеркнуть, что мы считаем нереалистичными и очень опасными любые идеи рисования линий на картах", - сказал Маас.

Неофициальный документ, предлагающий спорные изменения границ на Западных Балканах, вызвал политическую бурю в регионе и в Брюсселе на прошлой неделе.

Он предусматривает создание Великой Сербии, Великой Албании и Великой Хорватии, что якобы могло бы помочь решить национальную напряженность, которая сдерживает интеграцию стран региона с ЕС.

Маас также сказал, что признание Косова Сербией будет одним из элементов диалога при посредничестве ЕС, и сказал сторонам, что для достижения решения необходимы компромиссы.

"Конечно, признание Косова будет одним из элементов решения. Иметь компромиссы в диалоге по нормализации - это нормально. Я не хочу рисовать красные линии. Я знаю, что в силу исторических обстоятельств это будет сложно, и я не хочу усложнять процесс, но, в конце концов, необходимо найти решение по всем вопросам", - сказал Маас.

Вопрос неофициального документа, вероятно, не стоит на повестке дня встречи министров иностранных дел ЕС с их коллегами из Западных Балкан в мае, но участники могут поднять его, как и любой другой вопрос.