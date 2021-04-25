Партия Санду обратилась в прокуратуру из-за попытки узурпации власти Додоном и союзниками

Депутаты партии Маи Санду "Действие и солидарность" (PAS) обратились в Генпрокуратуру Молдовы с просьбой расследовать попытку узурпации власти парламентской группой "Партии социалистов" экс-президента Игоря Додона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В своем обращении депутаты требуют провести расследование попытки узурпации власти "организованной преступной группой, возглавляемой Игорем Додоном".

Также депутаты требуют выяснить, не причастны ли к происходящему депутат Илан Шор и бывший лидер Демпартии, олигарх Влад Плахотнюк, который находится в розыске.

"В июне 2019 года Плахотнюк и его преступная группа предприняли попытку узурпировать власть в государстве, и эти действия остались безнаказанными. Ободренный отсутствием реакции властей Игорь Додон и его сообщники, желая остаться у власти и продолжать разворовывать страну, вчера прибегли к тому же отчаянному и преступному жесту — узурпации власти в государстве, поправ Конституцию страны и волю народа", - заявил депутат PAS Сергей Литвиненко, обнародовав фото заявления в прокуратуру. Обращение подал также депутат Вирджилио Писларюк.

В то же время, члены "Демпартии" на своем заседании приняли декларацию, в которой осудили "злоупотребление некоторых депутатов в парламенте", но обвинили и партию Санду.

"ДПМ сожалеет о действиях, которые в последнее время предпринимают ПСРМ и PAS, не имеющие ничего общего с верховенством закона или демократией", - говорится в документе. ДПМ призвал обе партии "прекратить политические войны, найти компромисс и сосредоточиться на реальных проблемах граждан".

Напомним, депутаты парламента Молдовы на заседании 23 апреля приняли проект постановления парламента об узурпации власти Конституционным судом "в пользу политических интересов президента" Маи Санду.

Постановление поддержали депутаты от Партии социалистов (ПСРМ), лидером которой является бывший президент Игорь Додон, и Pentru Moldova (фракция "Шор" и экс-демократы).

После этого парламент Молдовы проголосовал за отмену указа о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда, была назначена по квоте законодательного органа и занимала должность главы КС.

Вечером того же дня Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламентского большинства, которым депутаты отменили указ о назначении Домники Маноле судьей КС.

Президент Молдовы Мая Санду потребовала от прокуратуры расследовать возможную попытку узурпации власти парламентом после скандального решения депутатов о Конституционного суда.

ЕС заявил, что считает действия парламентского большинства Молдовы "грубой атакой на конституционный строй".

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