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Посол Британии: увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы

Пятница, 30 апреля 2021, 10:44

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула необходимость прозрачности корпоративного управления государственных предприятий после увольнения руководителя НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление в госпредприятиях должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния", - написала она в Twitter.

Ранее в США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине. Аналогичное заявление совместно обнародовали послы G7.

По словам одного из западных дипломатов, международные партнеры Украины восприняли каким образом освободили главу НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, как "предательство" и "дискредитацию западных стандартов".

Напомним, Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время Коболев написал в Facebook, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и заявления об отставке не писал.

С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

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