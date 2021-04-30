Чешский регулятор заявил, что ему не хватает данных, чтобы рекомендовать "Спутник V"

Чешский регулятор лекарственных средств не имеет достаточно данных для адекватной оценки российской вакцины "Спутник V" для клинических испытаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы получили настолько мало материалов, не можем сказать, рекомендовать использование вакцины или нет", - сказала Ирена Сторова, руководитель Государственного института по контролю за лекарственными средствами. "Была только часть документации, подаваемой по умолчанию для регистрации или оценки лекарственного средства", - добавила она.

Министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер ранее в начале этого месяца заявил, что "Спутник V" может быть использован в клинических испытаниях для определения его эффективности. Но по словам Сторовой, ее ведомство еще не получило заявку на клинические испытания.

Новости поступают на фоне напряженности в российско-чешских отношениях. На прошлой неделе Прага выслала из своего российского посольства 60 дипломатов и сотрудников в связи с эскалацией конфликта из-за обвинений, что Кремль стоял за смертельным взрывом в Чехии в 2014 году.

Но это не единственная неудача российской вакцины. В среду бразильский регулятор лекарственных средств заявил, что обнаружил отклонения в образцах "Спутник V", что привело к отказу от импорта вакцины. Это произошло вслед за негативной оценкой словацкого регулятора лекарственных средств в начале месяца, когда он заявил, что дозы "Спутник V" отличаются от доз, поставляемых в другое место, или Европейскому агентству по лекарственным средствам.

В результате Россия забрала 600 доз вакцины, приобретенной Словакией, для дальнейшего анализа. Венгрия, которая является единственной страной ЕС, которая одобрила "Спутник V", также проводит испытания от имени Словакии.