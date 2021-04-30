ЕС готовит заявление об изменениях в руководстве "Нафтогаза"

В ЕС заявили о серьезной обеспокоенности последними изменениями в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" и готовят по этому поводу отдельное заявление.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

"Действительно, мы серьезно обеспокоены, вскоре мы выступим с более широкой реакцией в форме заявлении", - сказал он.

"На данный момент я могу сказать, что мы серьезно обеспокоены этими последними событиями в "Нафтогазе" и мы призываем руководство Украины обеспечить, что управление государственными предприятиями происходило в полном соответствии с принципами корпоративного управления", - добавил Стано.

Ранее Катарина Матернова, руководитель Группы поддержки Украины в ЕК, заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения, заявила, что для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро Украина должна выполнить ряд условий, и усилия нужно увеличить, чтобы успеть с установленными сроками.

Матернова отметила, что, по ее мнению, пандемия коронавируса особо не замедлила темп реформ в Украине, и в ряде сфер заметен значительный прогресс. Такими примерами успеха она называет фискальную децентрализацию, реформу госслужбы, разделение "Нафтогаза", земельной реформе, малой приватизации и цифровую трансформацию.

По ее словам, следует пересмотреть законодательную базу корпоративного управления госпредприятий соответствии со стандартами ОЭСР, и эти стандарты должны соблюдаться. "Уважение к независимости госпредприятий и их защиту от политического влияния, включая правилами отбора и оплаты независимых членов наблюдательных советов и высших руководителей, остается жизненно необходимой", - пишет Катарина Матернова.

Отметим, Катарина Матернова не упомянула направления последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины".