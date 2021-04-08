США готовят новые санкции против РФ, возможно выдворение дипломатов - СМИ

В администрации Джо Байдена завершили разведывательный обзор предполагаемых российских преступлений, таких как вмешательство в выборы и хакерская атака на SolarWinds, подготовив почву для шагов США в ответ на действия РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Потенциальные шаги могут предусматривать санкции и высылку российских разведчиков в США под дипломатическим прикрытием, заявили источники.

Ожидалось, что американские чиновники встретятся в среду, чтобы обсудить, какие шаги предпринять.

Собеседник агентства, знакомый с обсуждениями, сказал, что ответ США, вероятно, будет содержать несколько элементов. В него должны входить санкции, направленные на людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также агентства, связанные с вмешательством в выборы.

Эти действия станут результатом пересмотра, который президент Джо Байден распорядился провести в первый полный день пребывания в должности по четырем направлениям: вмешательство в выборы в США, сообщения о российских награды за американских солдат в Афганистане, атака на SolarWinds и отравления российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

Администрация объявила о санкциях против российских чиновников за Навального в прошлом месяце, но до сих пор приостановила действия в трех других областях.

Россия до сих пор отрицала все обвинения против нее.