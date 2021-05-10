Немецкие социал-демократы официально выдвинули кандидата в канцлеры

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в воскресенье проголосовала за то, чтобы действующий министр финансов Олаф Шольц стал их кандидатом на пост канцлера, если они выиграют парламентские выборы в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Бывший мэр Гамбурга набрал 96,2% голосов среди почти 600 делегатов СДПГ, которые участвовали в партийной конференции онлайн в эти выходные.

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Результат голосования не стал неожиданностью, поскольку руководство партии уже ранее предложило его кандидатуру.

Три партии, которые согласно опросам пользуются наибольшей популярностью населения Германии, сейчас официально определились со своими кандидатами.

Консервативный блок, состоящий из Христианско-демократического союза (ХДС) и его баварской сестринского партии Христианско-социального союза (ХСС), выбрал премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашета. ХДС/ХСС сейчас находятся в правительственной коалиции с СДПГ.

СДПГ смогла избежать затяжного процесса избрания своего кандидата, в который попали консерваторы, но сейчас она также конкурирует с все более популярной партией "Зеленых" и избранной недавно кандидатом в канцлеры Анналеной Бербок.

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 26 сентября.

О возможном новом канцлере Германии можно почитать в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии".