Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Канцлер Австрии стал подозреваемым в антикоррупционном расследовании: мог соврать парламенту

Украина поддержала позицию США о снятии ограничений с производства вакцин

Суд Амстердама уточнил дату решения по делу "скифского золота"

Кабмин предлагает, как выполнить решение арбитража ЕС о лесе-кругляке






Украинско-венгерская комиссия в Будапеште обсудит выполнение закона об образовании

Среда, 12 мая 2021, 11:56

В Будапеште состоится второе заседание украинско-венгерской комиссии по вопросам образования.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Через несколько минут в Будапеште начнется второе заседание Межведомственной украинско-венгерской группы по вопросам образования. Украинская делегация готова к конструктивному диалогу", - написала она.

Напомним, первое заседание этой комиссии состоялось в феврале в Киеве.

Стоит отметить, что достижение результатов в переговорах двусторонних комиссий по ряду вопросов было одним из условий для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Читайте также: Атака фейков: почему венгерско-украинские переговоры не стали "зрадой"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Язык образования Венгрия
powered by lun.ua