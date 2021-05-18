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В ЕС отреагировали на новую евроинтеграционную инициативу Украины, Грузии и Молдовы     

Вторник, 18 мая 2021, 12:44

Европейский Союз уважает и разделяет приверженность европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы, которые накануне создали формат так называемого "Ассоциированного трио".

Об этом во вторник в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" заявил представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано прокомментировал подписание министрами иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы меморандума о создании "Ассоциированного трио" для усиленного сотрудничества в сфере европейской интеграции.

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"Европейский Союз признает европейские стремления и европейский выбор ассоциированных партнеров - Грузии, Республики Молдова и Украины. Эти страны являются близкими соседями ЕС и партнерами в рамках Восточного партнерства. Все наши соседи - суверенные и независимые. Мы уважаем их выбор, приоритеты внешней политики и стратегические цели, в частности подписание между ними меморандума по усилению сотрудничества в области европейской интеграции", - заверил он.

По словам представителя дипломатической службы, ЕС с помощью имеющихся соглашений об ассоциации, включая углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли, "разделяет приверженность" укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с этими странами.

"Европейский Союз поддерживает каждую из этих стран в их процессах реформ и преобразований, вкладывая значительное время, финансовую и техническую помощь, чтобы обеспечить ощутимые блага и улучшения жизни граждан. Мы сосредоточены на полном выполнении наших соглашений об ассоциации, чтобы в полной мере использовать предоставляемые ими возможности", - подчеркнул Стано.

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Ассоциация с ЕС Молдова Грузия
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