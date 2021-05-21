Испания с 7 июня будет принимать вакцинированных туристов из-за пределов ЕС

Испания с 7 июня разрешит въезд вакцинированным путешественникам из стран, не входящих в Европейский союз.

Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новое правило будет распространяться на вакцинированных путешественников независимо от страны происхождения, заявил Санчес в своей речи на международной туристической выставке FITUR в Мадриде.

По его словам, возвращение туризма станет ключевым фактором восстановления экономики Испании.

Параллельно с 24 мая Испания разрешит туристам из стран, не входящих в ЕС, но входящих в список стран с низким риском заражения коронавирусом, въезжать без необходимости предоставлять негативные ПЦР-тест на коронавирус.

Среди других в список будут включены Великобритания, крупнейший рынок Испании для иностранных туристов, а также Австралия, Новая Зеландия и Израиль.

"Им здесь будут рады - более чем рады - без ограничений и контроля за состоянием здоровья", - сказал Санчес журналистам на ярмарке.

Издание El Pais отмечает, что Санчес говорил о вакцинах, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Совет ЕС также утвердил так называемый "механизм аварийного торможения", который позволит временно ограничить все поездки в ЕС из третьих стран, если эпидемическая ситуация быстро ухудшается.

Подробнее читайте в статье Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев

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