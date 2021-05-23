В Британии заявили об эффективности вакцин Pfizer и AstraZeneca против индийского штамма

Британское исследование подтвердило высокую эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против штамма коронавируса, завезенного из Индии - но существенно более низкую их эффективность после первой дозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Исследование проводилось Агентством общественного здоровья Англии. Исследование провели на почти 12700 образцах, прошедших секвенирование генома вируса. Из них 1054 принадлежали к индийскому штамму B.1.617.2.

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Согласно результатам, две дозы и Pfizer-BioNTech, и AstraZeneca дают хорошую защиту от индийского штамма, как и от британского.

Вакцина Pfizer в 88% случаев эффективно предотвратила развитие симптомов через 2 недели после прививки второй дозой (против британского штамма - в 93%), а вакцина AstraZeneca - в 60% случаев (против британского штамма - в 66% случаев).

В то же время, их эффективность в течение трех недель после первой дозы составляет лишь 33%, тогда как против британского штамма - 50%.

Министр здравоохранения Великобритании заявил, что с такими результатами правительство скорее всего сможет перейти к финальной стадии ослабления карантина с 21 июня.

Ранее в Европейском агентстве по лекарственным средствам выразили уверенность в том, что по крайней мере вакцины BioNTech / Pfizer и Moderna должны быть достаточно эффективными против индийского штамма коронавируса.