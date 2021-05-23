В Британии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины

В нескольких городах Великобритании прошли многотысячные акции в поддержку Палестины в связи с обострением израильско-палестинского конфликта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Демонстрации прошли в Лондоне, Бристоле, Питерборо и Ноттингеме.

Самая собралась в Лондоне, где, по утверждениям организаторов - Palestine Solidarity Campaign, на улицы вышли более 180 000 человек - возможно, больше всего за все время пропалестинских акций в Британии.

На ней выступали в том числе некоторые депутаты от лейбористов, представители профсоюзов и антивоенных организаций.

Участники акции призвали к немедленному урегулирования израильско-палестинского конфликта, часто скандировали "Освободите Палестину".

От демонстрации не отказались несмотря на договоренности о перемирии после 11 дней ракетных обстрелов между Израилем и сектором Газа.

Об инцидентах во время акций не сообщается. После предыдущей демонстрации 15 апреля задержали 13 участников протеста, в полиции сообщили о девяти травмированных правоохранителях.