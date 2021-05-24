"Акт воздушного пиратства": Ryanair сделала новое заявление о принудительной посадке в Минске

Ирландская авиакомпания Ryanair сделала новое заявление о принудительной посадке ее самолета в Минске, назвав инцидент "актом воздушного пиратства".

Как сообщает "Европейская правда", обновленное заявление опубликовано в Twitter.

"Ryanair осуждает противоправные действия белорусских органов власти, перенаправивших рейс Ryanair FR4978 в Минск вчера (23 мая), что было актом воздушного пиратства", - говорится в заявлении.

Our updated statement regarding yesterday's (23 May) diversion of FR4978. pic.twitter.com/BANHrDvXMq — Ryanair Press Office (@RyanairPress) May 24, 2021

"Сейчас этим занимаются оборонные агентства Евросоюза и НАТО. Ryanair полностью сотрудничает с ними, и мы не можем предоставлять дальнейшие комментарии по соображениям безопасности", - отметили в авиакомпании.

Следует отметить, что это заявление фактически является цитатой исполнительного директора Ryanair Майкла О'Лири из его интервью, которое он дал в понедельник утром.

Он заявил об акте пиратства, поддерживаемого государством, а также назвал этот случай похищением самолета.

Первое заявление Ryanair относительно инцидента содержало ложные сведения и не упоминало о ключевых обстоятельства.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

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