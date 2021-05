"Акт воздушного пиратства": Ryanair сделала новое заявление о принудительной посадке в Минске

Ирландская авиакомпания Ryanair сделала новое заявление о принудительной посадке ее самолета в Минске, назвав инцидент "актом воздушного пиратства".

Как сообщает "Европейская правда", обновленное заявление опубликовано в Twitter.

"Ryanair осуждает противоправные действия белорусских органов власти, перенаправивших рейс Ryanair FR4978 в Минск вчера (23 мая), что было актом воздушного пиратства", - говорится в заявлении.

Our updated statement regarding yesterday's (23 May) diversion of FR4978. pic.twitter.com/BANHrDvXMq